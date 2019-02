Flamengo Sobrevivente do incêndio no Flamengo é retirado da ventilação mecânica

O estado de saúde do atleta Jhonata Ventura, 15 anos, continua com boa evolução, e ele foi retirado da ventilação mecânica, segundo informou o Clube de Regatas Flamengo. O adolescente está acordado e atende aos comandos simples do exame clínico.

Jhonata ficou gravemente ferido no incêndio que atingiu na sexta-feira (8) o Centro de Treinamento George Helal, do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu. Dez atletas das categorias de base do clube, entre 14 e 16 anos, que dormiam no alojamento, morreram no incêndio.

O quadro clínico de Jhonata ainda requer cuidados e ele permanece internado em leito de terapia intensiva do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Municipal Pedro II. O adolescente continua em vigilância respiratória e está estável hemodinamicamente, com os curativos fechados. Ele teve 30% do corpo queimados.

O atleta Francisco Dyogo deixou o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) ontem (13) e se recupera em um quarto do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca. O Flamengo informou que o estado de saúde do adolescente evolui bem, está estável, respira sem oxigênio auxiliar e continua com tratamento venoso de antibiótico. Francisco deve passar pelo menos mais uma noite no hospital.