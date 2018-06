'Dois anos depois' Socialite Val Marchiori é condenada a pagar R$ 10 mil a cantora Ludmilla após comentário racista "Esse cabelo dela está parecendo um bombril, gente!", foi o comentário que levou a condenação"

A socialite, Val Marchiori, conhecida por partcipar do reality show Mulheres Ricas, vai ter que abrir sua carteira a mando da Justiça para indenizar Ludmilla por um comentário racista durante o carnaval de 2016. A condenação veio da 3ª Vara Cível do Fórum Regional da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Val deve indenizar a cantora em R$ 10 mil devido ao comentário feito durante a transmissão do carnaval pela RedeTV. Na época, Ludmilla desfilou pela Salgueiro e Val criticou o seu visual.

“A fantasia está bonita, a maquiagem… agora, o cabelo… Hello! Esse cabelo dela está parecendo um bombril, gente!”, disparou a loira. O comentário foi reproduzido na sentença da juíza Mariana Moreira Tangari Baptista.

De acordo com o “G1”, Marchiori alegou direito à liberdade de expressão para justificar sua conduta e disse não ter criticado o cabelo da cantora, e sim a peruca usada por ela. “A decisão foi recebida com surpresa, já que não houve de minha parte qualquer comentário racista. Não sou e nunca fui racista e aguardo, serenamente, que a decisão seja revista no recurso que já está sendo preparado pelo meu advogado”, argumentou.

“O vídeo do programa está disponível na internet e nele está muito claro que a ré insiste em comparar o cabelo da autora a um bombril, ainda que os apresentadores do programa tenham tentado impedir que ela continuasse a ofender a autora, afirmando que se tratava de um aplique e não do cabelo da cantora”, escreveu a magistrada.

Na sentença, a a juíza diz que a liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade, respeitando outros direitos constitucionalmente tutelados. “O comentário feito por ela (Val Marchiori) não teve nenhum conteúdo jornalístico, informativo e útil para os telespectadores. Na verdade, foi um comentário depreciativo e racista, apto a causar dano moral à autora”, destacou.