Soja e milho puxam alta de 13% no resultado do PIB agropecuÃ¡rio no Brasil

Soja e milho puxam alta de 13% no resultado do PIB agropecuário no Brasil

A agropecuária puxou o resultado da economia brasileira em 2017. No levantamento divulgado nessa quinta-feira (1º), pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB – Produto Interno Bruto registrou alta de 1%, enquanto o setor teve avanço de 13%. O destaque fica com as produções nacionais de milho (55,2%) e soja (19,4%).

Para o presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, o crescimento tem relação direta com o perfil do produtor rural e com o clima. “Apesar da queda nos preços agrícolas em 2017, os investimentos feitos pelo produtor rural, que cada vez mais aplica tecnologias disponibilizadas pela comunidade científica na propriedade, e as condições climáticas favoráveis, estimularam a produção recorde da safra passada e, consequentemente, o resultado positivo”.

Outro fator importante é a exportação. Na análise do economista do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Luiz Gama, as vendas externas também foram impulsionadas em 2017 quando a soja cresceu 33% em termos de valor e o milho 25% em nível de Brasil.

Na visão do especialista, o cenário deve ser positivo em 2018. “A demanda internacional deve contribuir com o agro este ano, sobretudo, por conta da Ásia, onde estão os principais compradores dos produtos agropecuários brasileiros; o aumento das importações agrícolas principalmente, pela China, e há ainda a expectativa de elevação no consumo interno de proteína animal dada a melhora da economia”, explica.