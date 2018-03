Sol, chuva e raios: previsÃ£o do tempo para esta terÃ§a-feira

Sol, chuva e raios: previsão do tempo para esta terça-feira

Foto: Marcos Ozanan

Tempo parcialmente nublado com sol entre nuvens e expectativa de pancadas de chuvas, com possibilidade de raios nas regiões pantaneira, Norte, Central e Bolsão. Essa é a previsão meteorológica para esta terça-feira (13.3).

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec), na região Sul, o tempo pode ficar firme e não há expectativa de chuva.

Em Campo Grande, a temperatura máxima pode chegar a 34ºC e a mínima prevista é de 22ºC.

Confira também a previsão para o interior:

Dourados – 22ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

Corumbá – 25ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Três Lagoas – 23ºC (mínima) / 35ºC (máxima)

Ponta Porã – 23ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Coxim – 22ºC (mínima) / 32ºC (máxima)