Clima Sol continua, tempo 'limpa' mas não há previsão de chuva em MS

Foto: Reprodução

Temperaturas continuam amenas nas regiões Pantaneira e Sul com céu parcialmente nublado. Massa de ar seco volta a predominar nas demais áreas do Estado inibindo a formação de chuva. Assim, o sol brilha forte e com umidade relativa do ar baixa, principalmente, à tarde.

Mato Grosso do Sul registra temperatura de 14°C a 34°C nesta quinta-feira (26.7). As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.