Clima Sol e calor continuam com previsão de chuva para a tarde em MS

Foto: Chico Ribeiro

O sol deve predominar em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (14.11) porém deve chover em pontos isolados à tarde.

Nas regiões Oeste, Sudoeste e Sul do Estado tempo fica mais instável e há previsão de chuva forte.

As temperaturas máximas caem um pouco a partir de hoje no Sul de MS por conta das chuvas que ocorrem no decorrer do dia, mais intensamente no período da tarde.

Umidade relativa do ar varia de 95% a 45% e temperatura oscila de 21ºC a 35ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa: