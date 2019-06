TEMPO Sol é intenso mas frio ainda predomina em MS Confira como fica o clima para essa sexta-feira (07) em todo Estado

Foto: Tero Queiroz

A manhã dessa sexta-feira (07) é de sol em Mato Grosso do Sul, as temperaturas continuam fresquinhas, mas a manhã de hoje já começou com sol intenso em algumas regiões. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as mínimas serão de 16°C e as máximas podem atingir até 31°C.

Campo Grande tem manhã fria com mínimas de 16°C, a máxima na Capital será de 28°C.

Mundo Novo, Naviraí, Jateí, Paranhos, Tacuru, Dourados e Ponta Porã, terão dia nublado, com mínimas de 18°C e máximas de até 26°C.

Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, Camapuã, Bandeirantes e Alcinópolis, serão as regiões mais quentes de MS, com mínimas de 23°C e máximas de 32°C. Corumbá, Miranda, Ladário e Porto Murtinho, na região do Pantanal, também registram máximas de até 32°C. Não há previsão de chuva par ao Estado nessa sexta-feira.