Tempo Sol e pancadas de chuva estão previstos para este fim de semana

O fim de semana em Mato Grosso do Sul será quente. Neste sábado (6.10), as temperaturas voltam a aumentar, bem como a quantidade de nuvens no decorrer do dia, podendo ocorrer pancadas de chuva especialmente à tarde. As regiões Centro e Leste de MS podem ter chuva volumosa.

Umidade relativa do ar varia de 95% a 45% e as temperaturas de 15ºC a 33ºC. Os ventos oscilam de fracos a moderados com rajadas.

Já amanhã (7.10) o sol ficará entre muitas nuvens com possibilidade para pancadas de chuvas. A umidade relativa do ar continua a mesma, os termômetros marcam de 18ºC a 34ºC e os ventos oscilam de fracos a moderados com rajadas.

As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira os mapas.