Sol e tempo abafado criam possibilidades de pancadas de chuva em regiões de MS

Foto: Geone Bernardo

Início de semana de céu parcialmente nublado a claro em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. Possibilidade para pancadas de chuva na parte Norte do Estado.

A umidade relativa do ar pode variar de 90% a 40% e as temperaturas continuam amenas pela manhã e à tarde com elevação com oscilação entre 17°C a 40°C. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Veja abaixo o mapa de previsão elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).