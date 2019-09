Sol entre nuvens apÃ³s a chuva Ã© clima desta segunda-feira em MS

TEMPO Sol entre nuvens após a chuva é clima desta segunda-feira em MS Início de setembro foi marcado por grande chuva

Foto: Tero Queiroz

A semana em Mato Grosso do Sul começa com tempo instável. Grande parte do Estado terá condição de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas da região sul e sudeste. Para as demais áreas o tempo será de parcialmente nublado a claro.

A segunda-feira (02.08) começa com temperaturas amenas, com mínima de 12°C e a umidade relativa do ar com índice elevado de 95%. Já nas horas mais quentes do dia, os termômetros podem chegar aos 36°C e umidade do ar cai para 30%, considerado estado de observação, pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Na Capital, o dia será nublado a parcialmente nublado, com mínima de 16°C no início do dia, e calor de 32°C durante a tarde. Os índices de umidade do ar ficam entre 35% e 85%.

A previsão para alguns municípios do Estado pode ser conferida no mapa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

CHUVAS

Conforme previsto por diversos especialistas, setembro começou com chuva na maior parte do Estado. De acordo com o meteorologista Natálio Abraão, alguns municípios de Mato Grosso do Sul registraram alto volume de chuva. Como é o caso de Sidrolândia, que estava ha mais de 40 dias sem chuva, foi registrado 30,2 mm neste domingo (01.09). Outros municípios com chuva significativa, foram Rio Brilhante com 14,2 mm, Ivinhema com 12,2 mm, Santa Rita do Pardo com 11,4 mm, e Juti com 11,2 mm. Na Capital, o volume de chuva registrado foi de 10,8 mm.