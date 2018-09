Tempo Sol forte e temperaturas altas nesta terça-feira em MS

A partir desta terça-feira (25.9), o tempo começa a se instabilizar gradualmente em Mato Grosso do Sul,

começando pela divisa com o Paraguai. O dia começa com predomínio de céu claro, as temperaturas permanecem muito elevadas e a umidade baixa.

No decorrer do dia, a nebulosidade aumenta com formação de pancadas isoladas de chuva e trovoadas a partir da tarde, especialmente nas regiões Oeste e Sul e, com menor probabilidade de ocorrência, no Nordeste do Estado.

Os termômetros registram variação de temperatura entre 18ºC a 40ºC e a umidade pode chegar no chamado “estado de atenção” com 20%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Veja os índices de umidade e previna-se com bastante hidratação e proteção contra o sol forte:

Confira o mapa da previsão do tempo feito pelo Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS).