Tempo Sol forte e temperaturas elevadas em MS; previsão de máxima de 41ºC para Corumbá

– Nos próximos dias, o calor e a umidade disponível favorecem o desenvolvimento de áreas de instabilidade, promovendo a ocorrência de pancadas de chuva isoladas nas regiões Oeste e Sul de Mato Grosso do Sul.

As temperaturas continuam elevadas e, nesta segunda-feira (24.9), oscilam de 18ºC a 41ºC com baixa umidade do ar, no período da tarde, especialmente no Norte e Nordeste do Estado. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira o mapa da previsão do tempo feito pelo Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS).