Previsão do tempo Sol forte predomina neste sábado em MS

Foto: Chico Ribeiro

O ar seco deve predominar dificultando a formação de áreas de instabilidades sobre Mato Grosso do Sul neste sábado (5.5). Essa é a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec-MS).

Segundo o Cemtec, o sol forte prevalece e pancadas de chuvas podem ocorrer apenas na região Nordeste de Mato Grosso do Sul.

A população deve tomar cuidados redobrados por conta da baixa umidade, bebendo muito líquido e evitando a exposição prolongada ao sol, de acordo com a Defesa Civil Estadual.

Veja como fica a temperatura:

Campo Grande – 21ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Dourados – 18ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Corumbá – 22ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Três Lagoas – 20ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

Ponta Porã – 20ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Coxim – 19ºC (mínima) / 32ºC (máxima)