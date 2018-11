Temperatura Sol pode aparecer e temperaturas devem cair

As chuvas cessam no decorrer deste domingo (25.11) e as temperaturas caem um pouco, de forma pontual chegando a mínima a 18ºC e a máxima a 33ºC.

A umidade relativa do ar varia de 90% a 45% e os ventos de fracos a moderados. As informações são do Instituo Nacional de Meteorologista (Inmet).