Tempo Sol predomina e temperaturas continuam amenas em MS

Foto: Chico Ribeiro

Massa de ar seco continuará a atuar sobre Mato Grosso do Sul, deixando o tempo aberto com sol

entre poucas nuvens em todas as regiões. Não há expectativa de chuva e a umidade relativa do ar deverá

diminuir nas horas mais quentes do dia registrando variação de 25% a 95%.

Já as temperaturas marcam 11ºC de mínima e 31ºC de máxima no Estado. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios:

Bonito – 13°C (mínima) / 26ºC (máxima)

Campo Grande – 16ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

Corumbá – 15ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

Coxim – 16ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Dourados – 11ºC (mínima) / 25ºC (máxima)

Naviraí – 14ºC (mínima) / 25ºC (máxima)

Nova Andradina – 16ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

Ponta Porã – 11ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

Três Lagoas – 17ºC (mínima) / 28ºC (máxima)