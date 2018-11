Eletrocutado Soldado do exército morre eletrocutado ao instalar equipamento em torre Vítima tinha 19 anos e estava trabalhando no momento do acidente

Peterson Gonçalves Medina da Silveira, 19 anos, soldado do Exército, morreu eletrocutado numa torre de transmissão na região de Porto Morrinho, em Corumbá, distante a 426 quilômetros de Campo Grande. O soldado fazia a instalação de um equipamento na ponte quando recebeu a descarga elétrica. Em nota, 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira Ricardo Franco que Peterson fazia parte lamentou o ocorrido e informou que o comando está tomando todas as providências para investigar o ocorrido. “ Foram realizados os primeiros socorros de imediato e acionado o Corpo de Bombeiros para o resgate do militar. Neste momento de luto, o Exército Brasileiro se solidariza com os pais, familiares, companheiros e amigos do Soldado Medina, que morreu no cumprimento do dever. O Comando da Brigada determinou a instauração de um Inquérito Policial Militar para apurar os fatos e as responsabilidades pelo referido acidente. A 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira está prestando todo o apoio à família de nosso militar”, informa nota. O corpo do militar está no Instituto Médico Legal (IML) de Corumbá. Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (23).