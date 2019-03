Delegado Wellington Solicitação de limpeza do Vereador Delegado Wellington é atendida no Jd. Morumbi

Nesta ultima semana de março de 2019, o Vereador Delegado Wellington, ultrapassa a incrível marca de 8 mil indicações, e essa semana foi prestigiado em mais um pedido, solicitou que seja encaminhado ao GAPRE - Gabinete do Prefeito, com cópia a SISEP - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação, a limpeza de calçadas na Rua Assunção, Bairro Vila Morumbi, Campo Grande – MS.

“Trata-se, de uma solicitação importante dos moradores da região, pois a limpeza se faz necessário, visto que não há como trafegar pela rua, pois as calçadas estão tomadas pelo mato trazendo insegurança aos pedestres e mato alto poderia abrigar pessoas mal intencionadas, causando insegurança aos moradores que frequentam o local”, justificou o porquê da indicação o Vereador Delegado Wellington.

Aplicativo - Para obter o aplicativo, é necessário baixá-lo na Google Play e preencher cadastro para fazer as indicações e receber as atualizações dos trabalhos realizados no plenário. É assim, que o cidadão tem a chance de conhecer de perto o trabalho do vereador e, ao mesmo tempo ter participação ativa nas melhorias de Campo Grande.

Indicações – Até hoje, o Vereador Delegado Wellington, solicitou a realização mais 1.055 indicações de limpeza, das mais de 8.033 indicações de melhorias realizadas em diversos bairros de Campo Grande.

Para fazer indicações de melhorias e receber as atualizações dos trabalhos realizados, basta baixar o aplicativo “Vereador Delegado Wellington”, na Google Play ou acessar o Link https://play.google.com/store/apps/details?id=auris.bbm.com.br.appwellington