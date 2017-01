Cidade Solurb retoma serviços de limpeza em ruas da Capital

A CG Solub Soluções Ambientais – concessionária responsável pela gestão da limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos do Município de Campo Grande – retoma hoje (3) os trabalhos de limpeza, capinagem, pintura e limpeza de vias pública que estavam paralisados desde a última quarta-feira por decisão judicial. A pedido do prefeito Marquinhos Trad, a empresa prometeu incluir na lista de serviços a manutenção de boca de lobos.

Nesta segunda-feira (2) à tarde, o TCE (Tribunal de Contas do Estado), deu nova decisão, restabelecendo os serviços que haviam sido paralisados. “A decisão do TCE restabelece liminarmente a prestação de serviço deles (Solurb), que foi rescindida pelo ex-gestor. A decisão foi exarada pelo conselheiro Ronaldo Chadid, quando ele pede a intimação do gestor municipal”, explicou o prefeito Marquinhos Trad.

Ele pontuou que a liminar suspende o efeito do Decreto Municipal 1.027/2016, de modo a restabelecer os termos da avença pública celebrada e dar continuidade a todos os serviços por ela previstos até a prolação da decisão do mérito.

Desta forma, a Solurb começa na tarde desta terça-feira a realizar os serviços que estavam parados. Serão cerca de 1,2 mil homens trabalhando nas sete regiões da cidade. Além dos serviços liberados liminarmente pelo TCE, a empresa também fará a manutenção das bocas de lobos, a pedido do atual prefeito.

Marquinhos ainda explicou que vai aguardar a decisão de mérito do TCE, pois se for confirmada a liminar, ele restabelece os termos do contrato, já que ficará comprovado que não houve ilegalidade. Caso contrário, irá rescindir o contrato. “Vou obedecer a decisão do órgão de controle”, reafirmou.

O advogado da Solurb, Márcio Torres , explicou que uma semana será o tempo necessário para normalizar o serviço.

Participaram da reunião o prefeito Marquinhos Trad, a vice-prefeita Adriane Lopes, o procurador-geral do Município Alexandre Ávalo, a secretária da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) Maria Angélica Fontanari, o deputado estadual Márcio Fernandes, o diretor da Solurb Fernando Garcia e o advogado da Solurb Márcio Torres.