Preservação Meio Ambiente Somente este ano PMA autuou 660 infratores e aplicou R$ 8,3 mi em multas

O convênio entre a PMA e o Imasul existe desde a década de 1990 e permite a aplicação de recursos em estruturação destes órgãos. Foto: Divulgação/PMA

Desde 1990, a Polícia Militar Ambiental e o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) mantém uma parceira que permite a aplicação de recursos em estruturação de ambos os órgãos, tais como: embarcações, viaturas, motores, combustíveis, entre outros, que são utilizados no aprimoramento e qualificação da fiscalização, com melhores resultados preventivos e repressivos às infrações e crimes ambientais.

Somente este ano foram confeccionados 660 autos de infrações de diversas naturezas ambientais e arbitradas multas no valor de R$ 8.334.975,00.

O convênio renovado nesta segunda-feira(11) com execução direta entre PMA e Imasul traz a implementação e aprimoramento da fiscalização administrativa ambiental, em que a PMA executa os autos de infrações, fiscalização de licenças ambientais de todo tipo de atividade e o Imasul julga as autuações. São executados mais de mil autos de infrações pela Polícia Militar Ambiental anualmente.

Ressalta-se que em relação à instância penal, por ser função policial, a PMA dá os encaminhamentos à Polícia Judiciária e ao Ministério Público. Além disso, envia todas as ocorrências ao Ministério Público, para decisão sobre possíveis ações civis públicas de reparação de danos ambientais.