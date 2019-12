POLÍTICA Sonho de 25 anos, Estrada Parque de Piraputanga abre nova perspectiva turística, diz Felipe A Estrada Parque tem 55 km de extensão

Ao participar do ato de entrega da pavimentação da MS-450, na manhã desta quinta-feira (19), o deputado estadual Felipe Orro disse que a obra é esperada pela população de Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti há pelo menos 25 anos. "Essa rodovia abre uma nova perspectiva para o turismo de Piraputanga, Palmeiras, Camisão, lugares de uma beleza sem comparação no Estado e que estavam escondido pela dificuldade de acesso. Além do que, concretiza uma nova entrada para Aquidauana", disse.

A inauguração teve as presenças do governador do Estado Reinaldo Azambuja, prefeitos da região, secretários de Estado e lideranças locais. Foram pavimentados os últimos 18 quilômetros restantes da MS-450, entre os distritos de Palmeiras (Dois Irmãos do Buriti), Piraputanga e Camisão, em Aquidauana. O governo investiu mais de R$ 21 milhões na obra, que além do asfalto incluiu o recapeamento do trecho entre Camisão e Aquidauana, já pavimentado.

“Após longos anos de espera, entregamos a MS-450 totalmente pavimentada. Aqui é um dos lugares mais belos de Mato Grosso do Sul e merecia a conclusão desta obra. Parabéns ao governo do Estado que nos atendeu e aos municípios de Aquidauana, Anastácio e Dois Irmãos do Buriti, que ganham este grande presente de final de ano”, comemorou Felipe.

A Estrada Parque tem 55 km de extensão. Agora com sua pavimentação concluída, se torna uma das principais rotas turísticas de Mato Grosso do Sul por apresentar paisagens impressionantes quanto à beleza e exuberância natural que contorna suas linhas.

De um lado estão os morros do Chapéu e Paxixi, com seus paredões imponentes de arenito e que fazem parte da Serra de Maracaju. Do outro, o majestoso Rio Aquidauana que atrai esportistas, pescadores, biólogos e observadores de aves nativas. Além da antigas estações da estrada-de-ferro que ainda resiste ao tempo.

O fato é que a pavimentação da Estrada Parque de Piraputanga põe fim ao tráfego sofrido em dias de chuva, leva conforto e progresso para antigos moradores, como a comerciante Maria de Lourdes Modesto Faria, que relembra as dificuldades enfrentadas na época em que a rodovia não era pavimentada.

"Nós tivemos um período bastante crítico. Se tivesse que pagar aluguel no meu ponto, com certeza teria fechado, porque não havia movimento. No período das chuvas era um caos. O acesso a Piraputanga ficava comprometido e as pessoas optavam por fazer o caminho de volta, o que nos prejudicava muito", afirma.

MAIS OBRAS

Durante a inauguração, Reinaldo anunciou outras duas obras emblemáticas para a região e defendidas por Felipe Orro: a pavimentação dos acessos de Piraputanga e do Distrito de Taunay com a rodovia BR-262. “Vamos fazer toda esta ligação na região, é importante, integra o Estado, gera desenvolvimento, gera oportunidades, turismo, emprego, renda e já autorizamos todos os investimentos”, destaca o governador.