Sorte Sorteio da Mega-Sena dá prêmio de R$ 23 milhões nesta quarta-feira Segundo a Caixa, o valor do prêmio aplicado na poupança poderá render mais de R$ 85 mil por mês

A Mega-Sena pode pagar nesta quarta-feira (10) o prêmio de R$ 23 milhões para o apostador que acertar sozinho as seis dezenas do concurso 2.086.

O sorteio que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte, estacionado em Joaçaba, em Santa Catarina.

Segundo a Caixa, o valor do prêmio aplicado na poupança poderá render mais de R$ 85 mil por mês.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quarta-feira, em qualquer uma das casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país. A aposta simples com seis dezenas.

Fonte: Notícias ao Minuto.