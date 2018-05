Agetran Sorteio de 184 vagas de táxi promete três pontos no Aeroporto "O sorteio será no auditório do Cefor"

Foto: Reprodução/Mídiamax A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) sorteia 184 vagas de táxi em Campo Grande entre pessoas que foram aprovadas em uma concorrência pública realizada este ano. A lista com os pontos com espaços disponíveis foi publicada na edição de hoje, quinta-feira (10) do Diário Oficial. Entre elas, há três oportunidades para o Aeroporto de Campo Grande, onde a bandeirada custa R$ 8,56, quase o dobro da tarifa comum. Neste local já existem 41 vagas ocupadas, conforme o edital. O sorteio será no auditório do Cefor (Centro de Formação Lúdio Martins Coelho) que fica na Semed (Secretaria Municipal de Educação), na Rua Onicieto Severo Monteiro, número 460 na Vila Margarida. Para organizar o processo, cada concorrente recebeu um número que será usado para identificá-lo. Respeitando a ordem sorteada, cada um será chamado e dirá o local da vaga que pretende ocupar, assinando em seguida um documento manifestando a escolha. A partir daí, ele não poderá mais voltar atrás. Os ausentes serão colocados em uma lista de espera. Eles deverão ir até a sede da Agetran no dia 22 de maio para escolher o ponto entre aqueles que sobraram, respeitando a ordem do sorteio. Se eles faltarem também nesse dia, o poder público vai encaixá-los em sequência de acordo com os números dos espaços disponíveis.