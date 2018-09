Solidariedade SOS Pantanal recebe R$ 18 mil do Troco Solidário para pesquisas na Bacia do Alto Paraguai "O Instituto SOS Pantanal é uma organização não-governamental, privada, sem vínculos partidários ou religiosos e sem fins lucrativos"

O Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai SOS Pantanal recebeu R$ 18.185,18, quantia proveniente do projeto Troco Solidário, idealizado pela Rede Comper de Supermercados em Campo Grande. A entrega do cheque simbólico à diretoria da entidade foi realizada nessa quarta-feira (12) na loja São Francisco.

A verba arrecadada entre os meses de julho e agosto, decorrente das moedas que vários clientes doaram nos caixas das lojas Comper quando fizeram suas compras, será investida pelo instituto no monitoramento anual da cobertura vegetal da Bacia do Alto Paraguai para o melhor desenvolvimento e proteção do Pantanal. Conforme Felipe Augusto Dias, diretor-executivo do Instituto SOS Pantanal, esse monitoramento depende de imagens de satélite que precisam ser adquiridas.

“Visando a acurácia dos resultados, nossa equipe realiza visitas a campo para confirmar as informações produzidas a partir da interpretação das imagens de satélite. Portanto, para a produção de mapa com qualidade , os recursos do Troco Solidário são muito importantes”, destaca Felipe.

O Instituto SOS Pantanal é uma organização não-governamental, privada, sem vínculos partidários ou religiosos e sem fins lucrativos. Lançada em julho de 2009, a entidade conta com representantes de diversos setores da sociedade e busca estabelecer a necessidade da gestão do conhecimento e do diálogo intersetorial para a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais do planeta.

Ainda de acordo com Dias, o instituto mapeia os 368.521 km² de área da Bacia do Alto Paraguai; só o Pantanal representa 41% dessa área, totalizando 151.119 km². “Também estamos participando do programa Lider, do Sebrae [Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas], visando estabelecer um plano de desenvolvimento para o Pantanal, já que ali há produção agropecuária, turismo, mineração, e esse plano deve contemplar diversos segmentos. É necessário amplo debate para que possamos ter resultado positivo no que tange o estabelecimento do diálogo para um Pantanal sustentável”, completa.

A estrutura organizacional do Instituto SOS Pantanal é composta por conselheiros que se dividem em conselho diretor, conselho fiscal e conselho técnico científico político. Já a diretoria-executiva é responsável pela parte operacional da entidade, que possui escritório na rua Alberto Neder, 328, na região central de Campo Grande. O telefone é (67) 3042-9095.

O Troco

Desde 2007 a Rede Comper de Supermercados já ajudou mais de 160 instituições através do Troco Solidário, que consiste na arrecadação de moedas que os clientes doam nos caixas das lojas quando fazem suas compras. O dinheiro é investido em benfeitorias para as instituições e tem ajudado a transformar muitos sonhos em realidade.

“O Troco Solidário já arrecadou mais de R$ 5 milhões e impactou as vidas de mais de 150 mil pessoas. Nossa missão, por meio do projeto, é unir forças com os nossos clientes para que a gente consiga cada vez mais fazer a diferença nas vidas dos que mais necessitam”, afirma Fernanda Bardauil, gerente de Relacionamento do Comper.

A cada dois meses uma entidade que presta assistência social ou desenvolve projetos nas comunidades é beneficiada com a quantia arrecadada no período. As instituições que têm interesse em participar do projeto devem procurar a Rede Comper e repassar um histórico, além de uma série de documentos, até o mês de outubro.

Depois disso, triagem é feita e em seguida uma equipe da Rede Comper visita in loco a instituição para comprovar a veracidade das informações. Após essa etapa é feita uma análise complexa que definirá as seis instituições que serão contempladas com o Troco Solidário no ano posterior.