Feira de Santana SSP investiga ‘lista da morte’ com nomes de advogados marcados para morrer Lista contaria com 25 nomes e o da advogada morta em Feira seria o primeiro

A morte da advogada Silvia da Silva Carvalho, ocorrida na última terça-feira (26), em Feira de Santana, ligou um alerta na polícia da Bahia. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou nesta sexta (29) que investiga e monitora também um texto compartilhado nas redes sociais, com supostas ameaças a outros advogados. A lista contaria com pelo menos 25 nomes. O primeiro seria o de Sílvia, de acordo com informações que circulam nas redes sociais - a informação não foi confirmada pela SSP.

Em nota, a pasta informou que equipes da Polícia Civil e da Superintendência de Inteligência (SI) trabalham em conjunto no caso envolvendo a morte da advogada. Por determinação da SSP, equipes exclusivas apuram a motivação do crime e tentam identificar os autores.A princípio, a polícia trabalha com a hipótese de a morte da advogada criminalista ter relação com desavenças com clientes.

A informação inicial é de que ela prestava serviços advocatícios para traficantes de drogas de Feira e os criminosos teriam decidido matá-la, após desentendimentos.

Uma secretária de Silvia, que também foi sequestrada, mas liberada após a execução da advogada pelos criminosos, contou ao delegado Gustavo Coutinho, responsável pelo levantamento cadavérico, que no trajeto os bandidos xingavam a advogada.

“Eles chamaram ela de [xingamentos], disseram que ela recebeu um dinheiro e não deu entrada no processo”, relatou o delegado.

Silvia foi sequestrada e assassinada com três tiros na nuca na noite de terça na localidade de Maria Quitéria, zona rural de Feira.

Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas através dos telefones 190 ou 181 (Disque Denúncia do Interior). O sigilo é garantido.