Superior Tribunal de Justiça STJ decide libertar engenheiros da barragem da Vale em Brumadinho Ministros entenderam que 'não há fundamentos idôneos para as prisões'

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu uma liminar na tarde desta terça-feira 5 determinando a libertação dos engenheiros Andre Jum Yassuda, Makoto Namba, Rodrigo Artur Gomes de Melo, gerente executivo operacional da Vale, Ricardo de Oliveira, gerente de meio ambiente da Vale e Cesar Augusto Paulino Grandchamp.

Todos haviam sido presos após operação que investiga as causas da quebra da barragem da mineradora em Brumadinho (MG). “Todos os ministros ressaltaram a gravidade do fato ocorrido e a comoção social causada pela tragédia. No entanto, a turma entendeu que não há fundamentos idôneos para as prisões”, diz o STJ.