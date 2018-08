Superior Tribunal de Justiça STJ nega habeas corpus de André Puccinelli, do filho dele e de advogado

Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou na noite de terça-feira (7) pedido de habeas corpus do ex-governador de Mato Grosso do Sul André Puccinelli, do filho dele André Puccinelli Júnior e do advogado João Paulo Calves.

A decisão foi dada pela ministra Maria Thereza de Assis Moura, da 6ª turma do STJ. A defesa do ex-governador e do filho dele disse que ainda avalia qual medida será tomada, mas que espera o julgamento de outros dois pedidos de soltura: um no Tribunal Regional Federal e outro no Supremo Tribunal Federal.

Eles estão presos desde 20 de julho e são réus por lavagem e desvio de dinheiro e já tinham sido presos pela Polícia Fderal em 2017 na Operação Lama Asfáltica. Os três conseguiram a liberação no dia seguinte. As prisões do mês passado foram determinadas, conforme a polícia, por conta de novas provas envolvendo a Ícone, empresa de cursos jurídicos de Puccinelli Júnior.

Puccinelli tornou-se réu pela segunda vez na Lama Asfáltica acusado de receber propina da JBS em troca de benefícios fiscais. O ex-governador de Mato Grosso do Sul e outras 11 pessoas são acusadas de recebimento de propina da JBS em troca da concessão de benefícios fiscais à empresa entre 2007 e 2015, período em que ele administrou o estado.

O ex-governador já teve 2 habeas corpus negado pela justiça. No dia 27 de julho, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, recusou liminar referente ao caso.