Supremo Tribunal Federal STJ tira de Moro investigação que tem ex-governador Beto Richa como alvo

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, nesta quarta-feira (19), que o inquérito que investiga o ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) seja retirado da competência do juiz federal Sérgio Moro e remetido a outra vara da Justiça Federal em Curitiba, segundo informações do portal de notícias G1.

Segundo o relator do caso no STJ, ministro Og Fernandes, os elementos apurados não têm relação com a Operação Lava Jato. Moro é o juiz responsável pelas ações da operação na primeira instância.

Se surgirem fatos novos, o ministro informa que o exame de competência será refeito: “Caso haja da situação de fato ou o surgimento de novas provas durante a investigação, pode haver, igualmente, mudança da competência”.