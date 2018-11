Subsecretaria Subsecretaria Estadual da Mulher promove encontro de gestoras de políticas para mulheres

Gestoras de políticas públicas para as mulheres e representantes de 32 municípios se reuniram, na terça e quarta-feira (30 e 31.10), com a finalidade de integrar, planejar e articular políticas públicas para as mulheres em Mato Grosso do Sul. O encontro foi realizado pelo Governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM), com financiamento do Governo Federal – por convênio firmado com a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, na Capital.

Ao todo, cerca de 100 mulheres participaram do encontro que abordou os eixos norteadores no combate às desigualdades e no enfrentamento à violência contra a mulher. De acordo com a subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, Luciana Azambuja, o encontro foi realizado com o objetivo de avaliar os avanços e desafios encontrados nesta gestão. “A presença e participação das mulheres é fundamental nas discussões que envolvem os processos estruturantes dos próximos quatro anos para o desenvolvimento de políticas públicas para mulheres com efetividade”, afirma.

Visando o empoderamento das gestoras, o fortalecimento dos Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres (OPMs), o evento realizou palestra conduzida pela assistente social da 72° Promotoria de Justiça, localizada na Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, Elaine Cristina Flor, com o tema: “O papel do Ministério Público no combate à violência contra a mulher”. Além de bate papo com a Defensora Pública, Edmeiry Festi – coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem), e as delegadas Sueili Araújo, Daniella Nunes e Mayara de Sousa ambas lotadas em delegacias especializadas da mulher.

A coordenadora do OPM de Corumbá –Wania Alecrim, destacou a importância dessa discussão sob a perspectiva e amplitude do tema. “O encontro é importante para a otimização das políticas públicas para mulheres, oportuniza a nós gestoras a articulação e ampliação dos serviços oferecidos em nossos municípios”, ressalta.

Na ocasião foi apresentado as participantes a campanha mundial pelo fim da violência contra as mulheres “16 Dias de Ativismo”, que terá início no dia 25 de novembro.

As participantes prestigiaram a apresentação cultura da estudante Rhaysla Pereira de Andrade, que interpretou a versão da música Mulheres e Maria Maria, demostrando que violência contra a mulher é sim um problema de todos, inclusive para ser debatido por uma jovem de 16 anos.

Participaram do evento: gestoras e técnicas ligadas as OPMs, vereadoras, delegadas (DAM), representantes da OAB/MS, Defensoria Pública e mulheres dos segmentos: indígenas, quilombolas, de matriz africana, camponesas e rurais.