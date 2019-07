RISCO Substâncias emitidas por colchões de espuma causam câncer, diz pesquisa À noite se tornam mais perigosos

Foto: © DR

Segundo uma pesquisa, publicada no periódico científico Environmental Science and Technology, os colchões de espuma podem emitir substâncias químicas cancerígenas enquanto dorme. Isso porque, o revestimento do colchão libera compostos orgânicos voláteis, substâncias que também são encontradas em produtos como perfumes ou tintas.

Várias pesquisas já comprovaram que esses compostos podem causar asma, doenças cardíacas, inflamar a visão, o nariz e a garganta, para além da exposição excessiva poder provocar o aparecimento de câncer.

E agora, o estudo sugere que os níveis de compostos orgânicos voláteis presentes nos colchões de poliuterano podem ser de fato uma fonte de preocupação – particularmente à noite, ao aquecerem enquanto as pessoas dormem, fazendo por sua vez com que sejam liberadas mais toxinas.

MAIS PERIGOSOS À NOITE

A autora do estudo, a professora Yael Dubowski, disse em declarações ao jornal britânico The Sun que durante a noite os indivíduos têm uma maior tendência a inalar estas substâncias tóxicas.

Tal ocorre devido à fraca ventilação dos quartos e da proximidade do nariz e da boca a esses materiais, que emitem os compostos.

A professor acrescentou: “A emissão dos compostos orgânicos voláteis no microambiente da área de descanso é altamente relevante, tendo em conta a quantidade de tempo que as pessoas passam nesses espaços”.