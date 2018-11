Ponta Porã Subtenente BM Atlas é homenageado pela Câmara de Ponta Porã Militar foi para reserva após 30 anos de serviços prestados

O Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar, Atlas Fernandes da Cruz, foi homenageado nesta terça-feira, 27, pela Câmara Municipal de Vereadores de Ponta Porã. A indicação foi feita pela Vereadora Anny Espínola, como forma de reconhecimento pelos 30 anos de serviços prestados à sociedade fronteiriça.

"Em especial por tudo o que ele contribuiu por Ponta Porã, arriscando muitas vezes a sua própria vida para salvar outras vidas, que é um dos atos mais nobres de um ser humano. Para mim é uma honra homenageá-lo nesta tarde, pois sua história no Corpo de Bombeiros é eterna", disse a Vereadora Anny Espínola.

Atlas Fernandes é natural do Rio de Janeiro, e chegou em Ponta Porã no ano de 1988. No mesmo ano ingressou no Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, fazendo parte de uma das primeiras turmas do 3° Subgrupamento de Incêndio de Ponta Porã, atualmente 4° Grupamento de Bombeiros Militar "Coronel Alexandre Pantaleão Ormondes de Figueiredo".

Durante esses 30 anos, o Subtenente Atlas salvou vidas, participou de resgates, enfrentou incêndios e até parto em plena viatura, construindo uma carreira brilhante, de muita dedicação e coragem.