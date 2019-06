TV Sucesso na Globo, 'A Dona do Pedaço' poderá ser esticada A nova novela da Globo já é sucesso de audiência!

Foto: © Divulgação / TV Globo

Anovela 'A Dona do Pedaço', que está apenas três semanas no ar, chegou agradando os telespectadores e também a direção da Globo pelos bons números conquistados pela trama de Walcyr Carrasco.

Agora, de acordo com informações da coluna Zapping, da 'Folha', a Globo já está estudando a possibilidade de esticar a novela que está prevista acabar entre outubro e novembro. A trama foi planejada como outras produções da mesma faixa, seguindo um padrão da era Sílvio de Abreu, que aboliu as novelas enormes, com mais de 200 capítulos.

Além da boa audiência da novela protagonizada por Juliana Paes, outro motivo está levando a emissora rever a estratégia de seus próximos lançamentos. Na previsão atual, 'Amor de Mãe', trama de Manuela Dias, estrearia entre outubro e novembro e, em seus primeiros capítulos, pegaria as festas de fim de ano, que é complicado em termos de audiência.

Com duas semanas, 'A Dona do Pedaço' já acumula uma média de 32 pontos, 4 acima de sua antecessora, 'O Sétimo Guardião'. A Globo ainda não se pronunciou sobre o assunto.