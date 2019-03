Sujo de urina e chorando na cadeia: JoÃ£o de Deus jÃ¡ pensou em se matar, diz Veja

'DEPRESSÃO SEVERA' Sujo de urina e chorando na cadeia: João de Deus já pensou em se matar, diz Veja João de Deus é acusado de abusar sexualmente de mais de 500 mulheres

O médium João de Deus Foto: Reprodução/Web

O médium João de Deus, 77 anos de idade, preso no dia 16 de dezembro e continua atrás das grades, apesar de afirmar que nunca abusou sexualmente de mulheres. O médium está no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e de acordo com a ‘Veja’, disse até que já pensou em se matar.

O advogado de defesa do médium encomendou um laudo e o resultado aponta que João está doente, sendo que já perdeu aproximados 20 quilos, desde que foi preso e até deixou de cuidar da higiene, ficando com as roupas sujas e chorando muitas vezes no decorrer do dia.

Segundo o psiquiatra Leo de Souza Machado, João de Deus só não tirou a própria vida ainda porque não quer morrer sem antes ver novamente sua filha pequena.

João de Deus é acusado de abusar sexualmente de mais de 500 mulheres, sendo que elas iam buscar ajuda na Casa Dom Inácio de Loyola, mas chegando lá acabam sendo vítimas do médium.

Em uma entrevista para a ‘Veja’, a primeira desde que foi preso, o médium voltou a afirmar que jamais abusou de uma mulher e que tem passado dias difíceis na prisão.

João de Deus contou ainda que anda com dificuldade, sempre contando com a ajuda de uma bengala e tem medo de cair até quando precisa usar a privada. Sobre o tratamento na prisão, ele disse não ter do que reclamar, pois tanto os presos como também os guardas o respeitam muito.

O médium foi questionado se tem intenção de um dia voltar a atender em Abadiânia, mas não respondeu e apenas comentou que já ajudou muitas pessoas e lamenta não poder continuar com sua missão.