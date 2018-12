Austrália Sul-mato-grossense emigrante está desaparecida na Austrália Jovem não compareceu a almoço marcado com irmão

Criskeila Veloso Gomes, sul-mato-grossense de 21 anos, está desaparecida desde quarta-feira, 28 de novembro, na Austrália. Ela, que nasceu em Três Lagoas, é moradadora de Oakey, no estado de Queensland, há cerca de 10 anos, quando emigrou com a família para o País.

De acordo com o jornal O Globo, ela e o irmão, que continuou na Austrália quando o restante da família voltou para o Brasil, tinham marcado um almoço, na quarta-feira, por conta da conquista do visto permanente no País. Criskeila é funcionária de um frigorífico e morava com o namorado.

O companheiro de Criskeila, que procurou a polícia para informar o desaparecimento, contou que antes de sumir, a jovem transferiu uma quantia de dinheiro para a conta dele e ligou dizendo que o amava e pedindo desculpas.

Ainda de acordo com o jornal, na casa onde a sul-mato-grossense morava não havia nada revirado e só não foram encontrados os documentos e o celular da moça, que está desligado.

A polícia, familiares, amigos e o consulado brasileiro no País estão acompanhando o caso.

O cônsul honorário do Brasil em Queensland, Valmor Morais, afirmou que quer maior atenção da polícia local para a investigação do desaparecimento e está em contato com a família no Brasil e com o irmão da jovem na Austrália para ajudar nas buscas.