Loteria Sul-mato-grossenses ganharam R$ 31,9 milhões na loteria no ano De janeiro até hoje, foram 23 acertadores dos prêmios principais; Veja dicas para aumentar chances

Sul-mato-grossenses já ganharam mais de R$ 31,9 milhões na loteria neste ano, sendo ao total 23 sortudos que ganharam os prêmios máximos. O último prêmio a sair para o Estado foi na última segunda-feira (23), na Lotogol, em que um morador do Estado acertou os 14 números e receberá R$ 42.161,64.

Levantamento feito pelo Correio do Estado junto ao site da Caixa Econômica Federal aponta que, de janeiro até hoje, sul-mato-grossenses foram premiados na Lotofácil, Lotomania, Dupla-Sena, Loteca e Lotogol.

Não houve ganhadores do prêmio máximo no Estado para a Mega-Sena, Quina, Timemania e Dia de Sorte. Vale lembrar, no entanto, que houve três acertadores na Mega da Virada, sendo em Corumbá, Coxim e Costa Rica, mas como o sorteio foi realizado no dia 31 de dezembro de 2018, não entra na estatística deste ano, mesmo o prêmio tendo sido retirado em janeiro.

Também não entra na contabilização prêmios que não sejam o principal, devido ao fato de haver muitos acertadores e a Caixa não divulgar as cidades dos premiados.

Lotofácil

A Lotofácil foi a loteria com o maior número de acertadores, sendo 12 sortudos no ano, com premiação total de R$ 9.802.973,74. O prêmio principal é para quem acerta 15 números.

No dia 16 de janeiro, campo-grande acertou os 15 números e dividiu o prêmio com outros três acertadores, recebendo R$ 522.751,02.

Em março, três concursos tiveram sortudos no Estado. No dia 6, foram três apostas vencedoras no Estado do concurso 1.784 e cada um ganhou R$ 23.089,55. Já no dia 11, campo-grande ganhou sozinho a bolada de R$ 2.591.983,63. E no dia 18 do mesmo mês, duas apostas de Campo Grande foram premiadas e dividiram o prêmio com mais nove acertadores, recebendo cada um R$ 109.679,81.

Fezinha realizada pelo canal eletrônico em Sidrolândia foi premiada em 15 de maio, no valor de R$ 603.501,85.

Julho teve premiado em Porto Murtinho, que no dia 10 ganhou R$ 229.825,36, e em Inocência, onde o sortudo acertou os 15 números no concurso 1839 e recebeu R$ 117.331,03, no Dia dos Namorados (12).

Setembro fez dois milionários no Estado. Na Lotofácil da Independência, que teve 33 acertadores, um deles era morador de Anaurilândia e ganhou R$ 3.014.770,55. Já no dia 20 de setembro, corumbaense ganhou sozinho o prêmio máximo, de R$ 2.434.182,03.

Lotomania

Já a Lotomania, onde o prêmio máximo é paga para quem acertar 20 números, houve dois ganhadores de Campo Grande. Para 0 números acertados, que também é pago mas com valor menor, também foi premiada uma aposta feita na Capital, totalizando R$ 4.701.105,14 em prêmios.

O primeiro ganhador, que ficou milionário com a loteria, foi de sorteio realizado em 22 de março e levou o prêmio de R$ 4.394.573,30. No mesmo sorteio, também houve ganhador de Campo Grande para 0 acertos, de R$ 138.559,56. O mesmo ganhador dos 20 pontos pode ter sido premiado com 0 pontos, tendo em vista que na Lotomania o apostador escolhe 50 números de 100 e pode fazer a aposta espelho, com os outros 50 números não jogados no primeiro volante.

O último prêmio veio em sorteio realizado no dia 3 de setembro, com o apostador de Campo Grande entre os sete ganhadores de 20 números, recebendo o prêmio de R$ 167.972,28.

Dupla-Sena

Dupla-Sena teve um único ganhador neste ano no Estado, no entanto, foi o maior prêmio para um único ganhador, de mais de R$ 16,4 milhões. Em 15 de fevereiro, morador de Três Lagoas ganhou sozinho o primeiro sorteio desta loteria, que paga para quem acerta seis números, e levou a bolada de R$ 16.458.273,94.

Loteca

A Loteca fez cinco ganhadores neste ano em Mato Grosso do Sul, que acertaram os 14 pontos e ganharam o prêmio, sendo o último felizardo na segunda-feira (23), ganhador de R$ 42.161,62, e outras duas apostas vencedoras em julho, que levaram cada uma o total de R$ 30.790,00.

O primeiro vencedor do ano foi premiado em concurso sorteado em janeiro, com prêmio de R$ 84.428,76. Também houve apostador ganhador em fevereiro, que recebeu R$ 318.166,15.

Lotogol

A Lotogol, que premia quem fizer cinco acertos, tem a premiação mais baixa e rendeu R$ 4.043,48 em dinheiro a três apostadores sul-mato-grossenses.

DICAS

Ganhar na loteria é sonho de muitos, o que acaba aumentando a concorrência e dificultando as chances. Acertar todos os números envolve muita sorte, mas o matemático Munir W. Niss, conhecido como Munir Pé Quente, elaborou dicas e afirma que, com técnica e dinheiro para apostar, a sorte não é tão importante para ganhar o prêmio. Na busca por ficar milionário, não custa tentar. Confira as dicas elaboradas pelo matemático:

- Não comece pela Mega-Sena

Se o seu desejo, como o de muitos, é fanhar na maoir loteria do Brasil e a que paga os maiores prêmio, comece pela Lotofácil. Além das chances serem maiores de sair o prêmio principal, a Lotofácil também premia a partir de 11 acertos e, com o dinheiro ganho, é possível fazer apostas maiores na Mega-Sena.

A Lotofácil oferece uma chance em três milhões com a aposta mínima, enquanto a possibilidade de levar a Mega-Sena é uma em 50 milhões.

- Aposte mais que seis dezenas

A aposta mínima da Mega-Sena é a de seis dezenas, entretanto, se você escolher esse jogo, terá uma chance em 50 milhões para ser o premiado. Se optar por sete dezenas, as chances aumentam para uma em 7 milhões, e assim sucessivamente conforme o aumento de dezenas que você jogar. Com 15 dezenas, a aposta máxima, as chances são de uma em 100 mil.

O mesmo vale para as outras loterias, as apostas com mais números do que o mínimo permitido aumentam as chances. No entanto, o valor pago também aumenta.

- Pares e ímpares

Sempre divida o número de dezenas igualmente entre pares e ímpares. Por exemplo, se seu jogo for de seis dezenas, escolha três pares e três ímpares. Análise de resultados aponta que não há premiação em que saíram apenas números pares ou ímpares, sempre divididos.

- Divida o volante

Ao escolher os números, divida o volante com uma cruz, formando quatro quadrantes iguais e escolha a mesma quantidade de dezenas em cada parte. Além disso, escolha no mínimo duas dezenas entre o número 1 e o 30 e outras duas entre o número 31 e o 60 para aumentar as suas chances.

Nunca escolha três números em sequência como 12-13-14. Utilize no máximo dois como 56-57 e tenha somente uma dupla em sequência no seu jogo. Evite sequenciais na vertical e horizontal como 16-26 ou 35-45. Não jogue os mesmos números do sorteio anterior, somente uma vez quatro números saíram repetidos.

- Participe de bolões

Nos bolões você aumenta sua chance pois o número de dezenas apostado é maior. “Se você puder apostar R$ 10 todo dia, guarde e aposte no final do mês R$ 300 no mesmo jogo”, diz Munir.

- Sorte, dinheiro e técnica

Para se tornar um milionário você depende de três fatores: sorte, dinheiro e técnica. Dividindo os fatores por 100, cada fator é responsável por 33,3% de chance de ser premiado. “Fazendo um bolão com mais dezenas aumentamos o fator dinheiro para até 50% e um bom esquema de jogo garante mais 40% ou 45%”, afirma o matemático. Sendo assim, restam somente 10% para o fator sorte.

RETIRADA DO PRÊMIO

É importante que o apostador esteja atento aos prazos para que os prêmios sejam resgatados. São 90 dias de prazo, contando a partir da data de realização do sorteio, para sacar o dinheiro. Ele pode sacar o valor em casas lotéricas ou em uma agência bancária, dependendo do valor sorteado.

Depois que o prazo se passa e ninguém retira a aposta, o valor é transferido para o Tesouro Nacional. No ano passado, 2018, foram R$ 266,6 milhões que não foram sacados.