"IN CG" Sunset: Vitor & Cadu agitam Campo Grande neste sábado Aposta do sertanejo, a dupla tem recorde de vendas nos ingressos para o evento Sunset Rodando Bocas

O show será realizado no Rota Acústica Foto: Divulgação

A dupla "Vitor & Cadu", fará show nesse sábado (05), um "Sunset", na Rota Acústica em Campo Grande, o show terá início às 17h e o ingresso antecipado custa R$ 20.

Embalando sua cidade natal, a dupla se apresenta com os sucessos “Rodando Bocas”, “No Espelho” e “Ela é Butequeira”, juntos os sucessos somam mais de 2 milhões de plays nas plataformas streaming. O MS Notícias entrevistou a dupla que contou um pouco da carreira musical que "voa" ao sucesso.

Os artistas falaram sobre a expectativa, repercussão do projeto "In CG" e do sucesso de "Rodando Bocas". Vitor contou como surgiu a música. "É de minha autoria (Vítor), junto com o Thiago Nakazato e Nana Becker. Gostaríamos de escrever algo que envolvesse a palavra camuflagem (risos), depois de várias tentativas, e nós quase desistindo de compor, veio a inspiração", lembrou.

Muitas vezes esses sucessos nascem assim, de forma natural. Mas qual o segredo para compor um 'sucesso musical'? Todo artista imagina e quer, questionado sobre a repercussão do hit, Vitor disse estar feliz e que não imaginava. "Apesar de sempre acreditarmos não imaginávamos que a música chegaria a essa proporção que está, e aumenta cada dia mais. Não temos palavras para expressar o quanto estamos felizes", completou.

A jovem dupla, com apenas um ano de carreira, falou também sobre fazer parte do Casting da MM Music, produtora musical que coleciona nomes de sucesso. "Fomos até a MM mostrar composições através do Kenner, da dupla “Kid e Kenner”, neste dia tivemos oportunidade de cantar uma música para o Maurício Mello. A princípio ficou só nisso, mas após uma semana ele entrou em contato com a gente e surgiu a parceria com a MM. Somos muito gratos por essa oportunidade, fazer parte de um dos mais consagrados escritórios de sertanejo do país é uma honra", disse.

A dupla chama a atenção por, além das vozes marcantes, figurarem nas paradas de sucesso das rádios de todo país e pela visibilidade conquistada nas plataformas digitais, acumulando mais de um milhão de views com o hit ‘Rodando Bocas’.

O show contará com participações de Alladin, Kid & Kenner, Theo & Juliano, Marcos & Adriano e Thiagão MC. Além dos sucessos, Vitor e Cadu apresentarão as 13 faixas presentes no projeto “In CG” que foi lançado recentemente; o primeiro trabalho audiovisual dos sertanejos reúne composições autorais que vem conquistando os amantes do modão.

SERVIÇO

O show será realizado no Rota Acústica, na Avenida Desembargador Leão Neto, em frente a UNIDERP Agrárias, em Campo Grande. Se você quer ir no show, peça seu ingresso no contato 67 9 9941-6767.