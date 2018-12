'Super-Homem' 'Super-Homem' é preso no centro de São Paulo Ele era considerado foragido pela Justiça por ter um mandado de prisão expedido em agosto

Dois policiais militares prenderam neste domingo (2) um homem fantasiado de Super-Homem na Rua Conselheiro Nébias, nos Campos Elíseos, centro de São Paulo.

O cabo e o soldado abordaram o homem e o revistaram, mas nada encontraram.

Ao realizarem busca no Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi encontrada uma ordem de prisão expedida em agosto passado, pela Justiça do Paraná por envolvimento com o tráfico de drogas.

O suspeito foi então encaminhado para o 2º Distrito Policial (Bom Retiro). Não foi necessário o uso de algemas.