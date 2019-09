Dependentes químicos Superintendência de Prevenção às Drogas é aprovada com o objetivo de prevenir o vício e resgatar dep

A criação de uma Superintendência de Cuidados e Prevenção às Drogas é uma das principais metas do vereador Dr. Wilson Sami (MDB) desde o início de seu mandato na Câmara Municipal.

Após um trabalho contínuo por parte do vereador, no último dia 17 de setembro, o projeto de autoria do Dr. Sami foi aprovado em nome da Casa de Leis Municipal, contando com voto favorável de todos os parlamentares presentes.

De acordo com o PL, a Superintendência de Cuidados e Prevenção às Drogas, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar eventos e, controlar as atividades setoriais a cargo do município, relativas ao uso indevido de substâncias e produtos psicoativos em Campo Grande, incluindo a prevenção, tratamento, reabilitação e reinserção social, dos dependentes ou usuários de substâncias ou produtos psicoativos.

“Não vamos criar clínicas, mas dar suporte àquelas que já existem, com subsídios para que haja equipe multidisciplinar para recuperação dos dependentes químicos em tratamento”, explica o vereador.

A equipe consiste em médico, psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, entre outros profissionais da área da saúde, necessários para a efetiva recuperação.

“Há pessoas que, devido ao vício, perdem até a capacidade de se alimentar com talheres e precisam recuperar toda sua dignidade, por isso, cada profissional da equipe será essencial”, avalia Dr. Sami.

Prevenção – Além de apoiar a ressocialização de dependentes químicos em tratamento, a Superintendência tem o objetivo de prevenir que outras pessoas, em especial crianças e jovens, tenham contato e se viciem em drogas. Estão previstas ações de prevenção ao uso ou abuso de substâncias psicoativas, com finalidade de planejar, coordenar, promover, estimular, executar e supervisionar ações de prevenção, incluindo palestras, seminários em escolas e ações com crianças e jovens.

“Nossos dois grandes objetivos são o resgate do ser humano e a prevenção”, finaliza o vereador.

