NOVA ANDRADINA Supermercado queimou por 8h e donos tiveram prejuízo de R$ 3 milhões Incêndio teve início pela manhã e só foi controlado às 14h

Bombeiro durante combate ao incêndio que começou por volta das 6h30 Foto: Márcio Rogério /Nova News



Supermercado que pegou fogo em Nova Andradina, levou 8h para ter chamas controladas pelo Corpo de Bombeiros. O município do interior de Mato Grosso do Sul foi consumido pelas chamas na manhã de ontem, domingo (12). Segundo o site Nova News, o supermercado Flor do Vale teve prejuízo de R$ 3 milhões no incêndio.

As chamas tiveram início as 6h30 e só foram apagadas às 14h. Fardos de papel higiênico, papel toalha e óleo de soja teriam potencializado o incêndio e gerado muita fumaça.

A empresa informou que todas as mercadorias que estavam no local foram perdidas. Ninguém ficou ferido. Para o combate, além das viaturas do Corpo de Bombeiros, foram mobilizados caminhões-tanque de usinas da região e ambulâncias.