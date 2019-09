SAÚDE Suplementos alimentares: o que você precisa saber Usados como fonte extra ou contribuição de nutrientes no caso de dietas deficientes em vitaminas e minerais

Foto: Divulgação

A indústria agroalimentar passou por mudanças sem precedentes ao longo do último século, com a introdução de um número crescente de produtos refinados. Sem os nutrientes naturais dos alimentos crus, esses produtos processados resultaram em muitos casos de desequilíbrios alimentares. Por exemplo, o sal que depois de refinado, já não contém mais minerais como magnésio ou cálcio, ou cereais, que são privados das suas cascas, perdendo sua fibra natural, vitamina B ou vitamina E. Neste contexto, surgiu o suplemento alimentar.

Uma dieta desequilibrada pode resultar em uma deficiência de nutrientes essenciais para o seu corpo: macronutrientes, micronutrientes e fitonutrientes. São nutrientes universais que todos precisam, independentemente da idade ou estilo de vida. Os suplementos alimentares são usados como fonte extra ou contribuição de nutrientes no caso de dietas deficientes em vitaminas e minerais. A maioria das pessoas os utiliza como um auxílio para a prevenção de certas doenças ou futuros problemas de saúde.

Sejam pílulas, pós ou comprimidos, os suplementos alimentares complementam sua dieta, promovendo benefícios como:

AUMENTO DE ENERGIA: alimentos saudáveis são ricos em vitaminas, fibras e antioxidantes, o que permite que seu corpo se livre de todas as toxinas; fazendo você sentir mais energia e vitalidade.

NUTRIÇÃO ADEQUADA: Ao comer corretamente, com frutas, legumes e deixar refrigerantes e frituras, seu corpo obterá os nutrientes necessários para funcionar, gerando uma melhoria considerável em sua saúde.

PERDER PESO: a obesidade e o excesso de peso se tornaram uma pandemia mundial, portanto, melhorar sua dieta ajudará você a perder peso, mas de uma maneira saudável, ou seja, nutrindo-o corretamente.

Conheça 3 exemplos de suplementos nutricionais naturais que podem ser usados moderadamente todos os dias:

GUARANÁ: as sementes de guaraná têm propriedades antioxidantes e antimicrobianas, o que as torna a base fundamental de muitos suplementos nutricionais. Recomendado para aqueles que sofrem de desgaste intelectual, estresse e atividades físicas. Sua apresentação é geralmente através de cápsulas ou batidos nutricionais com sabores diferentes.

ÔMEGA 3: o peixe é o alimento que contém uma maior concentração de ômega 3 naturalmente. No entanto, apesar de seu alto nível nutricional, o consumo constante de peixe não é bem assimilado por todos, seja por alergias ou por uma questão de gosto. Para todas as pessoas e aqueles que necessitam de uma quantidade adicional de ômega 3, esses suplementos nutricionais são projetados.

CÁLCIO: as doses de suplementos nutricionais de cálcio devem ser tomadas para compensar o que não é ingerido através dos alimentos. Para isso, será necessário consultar um especialista sobre seu nível de deficiência de cálcio e quantos suplementos são necessários para compensar isso.

Lembre-se: "Natural" nem sempre significa "seguro". A segurança de um suplemento depende de muitos fatores, como composição química, ação no organismo, método de preparação e dose utilizada. Certas ervas (por exemplo: confrei e kava) podem causar danos ao fígado. Procure por médicos e nutricionistas para discutir as melhores opções para sua saúde, pois isso ajudará a decidir qual suplemento alimentar pode ser benéfico para você.