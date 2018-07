Nova Alvorada do Sul Suplente de ex-vereador morre em colisão contra ônibus peruano "A esposa de Adelino ficou gravemente ferida"

Trecho onde acidente ocorreu ficou parcialmente interditado

O 1º suplente de vereador de Nova Alvorada do Sul – a 120 quilômetros da Capital – Adelino Barbosa de Oliveira (PSDB) morreu depois de se envolver em acidente entre o carro que conduzia e um ônibus peruano. A batida aconteceu na manhã desta sexta-feira (6), por volta das 8h30, no quilômetro 438, da rodovia BR-163, no distrito de Anhanduí, em Campo Grande.

A informação foi confirmada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Segundo divulgado pelo órgão, o suplente conduzia um veículo Gol. Detalhes do acidente ainda não foram divulgados, apenas que ocorreu batida transversal entre o carro da vítima e ônibus da empresa Ormeños de Lima, do Peru.

Adelino morreu no local e a esposa dele, que era passageira no carro, ficou gravemente ferida.

O ônibus fazia itinerário São Paulo (SP) a Lima, no Peru, com 32 passageiros e três tripulantes. Ninguém ficou ferido.

Devido o acidente, houve interdição parcial no trecho. A PRF informou que o trânsito está fluindo sem congestionamento, porém não há previsão de liberação total da pista.

Além de 1º suplente, Adelino foi vereador no município por cinco mandatos. Ao Campo Grande News, o presidente da Câmara de Vereadores, Edir Alves Mesquita (PSD) lamentou a morte do suplente e diz que irá decretar luto de três dias.