Baleado Suposto aliado de Pavão é baleado, socorrido e preso no Paraguai

Arnaldo Jeremías Ramón Martins Recalde, 39, apontado pelo Jornal ABC Color como suposto aliado do narcotraficante Jarvis Pavão, foi alvo de pistoleiro quando chegava em casa no bairro Villa Aurelia, em Assunção, capital do Paraguai.

Segundo o jornal paraguaio, às 14h26 de ontem (1) Martins descia de caminhonete Toyota Hilux, momento em que o atirador passou pelo local em uma motocicleta vermelha disparando. Os disparos atingiram a caminhonete e o andar superior do imóvel. O alvo acabou ferido, mas sobreviveu e foi encaminhado ao hospital, sendo posteriormente preso.

Arnaldo já havia sido preso em 2012, em um hotel em Assunção, com dois outros homens. Solto, o paraguaio voltou a ser preso em 9 de janeiro deste ano, em Pedro Juan Caballero, também com outros dois homens, momentos após o assassinato do piloto de Jarvis Chimenes Pavão, Gustavo Alvarenga.