SUS passa a oferecer tratamento gratuito contra a diabetes

Uma nova lei sancionada na última quarta-feira, dia 30 de outubro, estabelece uma nova Polícia Nacional de Prevenção do Diabetes. O SUS (Sistema Único de Saúde) agora é responsável pelo tratamento da doença e também pelos problemas causados por ela.

O diabetes é causado pela baixa produção do hormônio insulina, que controla a quantidade de açúcar no sangue. De acordo com o texto, de autoria do senador Jorge Kajuru, o governo fará campanhas de conscientização sobre a necessidade de medir os níveis de glicemia da população.

A lei foi sancionada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, enquanto estava no exercício do cargo de presidente. O general vetou um ponto do texto que obrigava a disponibilização pelo SUS de exames com resultado imediato, como a glicemia capilar, furo feito no dedo do paciente para medir o índice glicêmico.

O senador Jorge Kajuru disse, durante a votação no Congresso, que os pacientes passam a ter direito às cirurgias, como a bariátrica, e remédios para o tratamento, como a insulina. Mais de 13 milhões de pessoas têm diabetes no Brasil.