Susana Vieira Susana Vieira está com leucemia, mas doença está controlada, diz assessoria

A atriz Susana Vieira está com leucemia. A informação foi confirmada ao EXTRA pela assessoria de imprensa da atriz na tarde desta segunda-feira. De acordo com a representante da artista, a doença está controlada, e a atriz "segue com sua vida pessoal e profissional normalmente, sem restrições".

"A informação está correta, sim. Mas não é algo de agora. Já tem algum tempo. Está totalmente controlada. Não existe nenhuma restrição de nada e por isso ela tem seguido a agenda pessoal e profissional normalmente", disse a assessora.

Susana descobriu a leucemia há algum tempo e já fez algumas sessões de quimioterapia. Desde que descobriu a doença, ela vem mantendo uma rotina normal, já fez viagens internacionais, uma novela ("Os dias eram assim", no ano passado), e tem frequentado academia e cuidando da alimentação.

A doença da atriz vinha sido mantida em sigilo até o último sábado, quando ela resolveu surpreender a todos ao revelar durante a gravação da pizza do "Domingão do Faustão", programa especial que vai ar no fim do ano.