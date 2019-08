Arma de fogo Suspeito de ameaçar filho e sobrinhas com arma de fogo é preso Suspeito foi preso em flagrante por investigadores do SIG

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (28), suspeito de ameaçar o filho e duas sobrinhas com uma arma de fogo. O caso aconteceu em uma residência do bairro Cristo Redentor, na cidade de Camapuã, distante 135 quilômetros de Campo Grande.

Os policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil foram até a casa após uma denúncia. O homem foi abordado quando chegava ao local, confessou que a arma estava guardada na residência e não teria o porte do armamento.

Com autorização do suspeito, os investigadores entraram no imóvel e apreenderam uma garrucha, calibre 22, modelo artesanal e seis munições. Ele foi preso em flagrante e responderá por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.