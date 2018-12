Suspeito Suspeito de duplo homicídio morre em confronto com policiais Cleiton da Silva Lima, de 21 anos, teria reagido ao ver os PMs e efetuado disparos.

Cleiton da Silva Lima, de 21 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (7) após confronto com policiais militares, em Corumbá, a 419 km de Campo Grande. O rapaz é suspeito de envolvimento em um duplo homicídio na região de Urucum.

De acordo com o site Diário Online, a PM recebeu a informação de que os objetos roubados da propriedade onde ocorreram os assassinatos estariam em uma residência do Bairro Cravo Vermelho. Quatro pessoas foram presas. A polícia ainda apreendeu os pertences das vítimas, 5 armas de fogo, 3 espingardas e 2 revólveres.

Os comparsas contaram à polícia que Cleiton estava na parte alta da cidade. Ele foi localizado no final da Rua Rio Grande do Sul. Os policiais contaram que ele estava armado e efetuou disparos ao perceber a presença da viatura. Os PMs responderam e balearam o rapaz. Cleiton foi socorrido e encaminhado para o Pronto-Socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

Cleiton havia sido detido na quinta-feira depois que Cícero Manoel da Silva, de 49 anos, e Francisco Bernardo da Silva, de 47, serem encontrados mortos no período da tarde do mesmo dia no assentamento Urucum. Segundo o Diário Online, ele foi levado para a delegacia, interrogado e posteriormente liberado.

As vítimas moravam e trabalhavam em um sítio localizado próximo a BR-262. Testemunhas encontraram os corpos por volta do meio-dia. A casa estava arrombada e objetos, como TV e motosserra, foram levados.

Uma das vítimas foi morta a tiros e estava do lado de fora da residência. O outro homem teve o pescoço laçado, e pés e mãos amarrados. Ele foi deixado preso a um tronco. A polícia investiga a morte foi por asfixia.