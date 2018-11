Poconé Suspeito de estuprar idosa de 61 anos em fazenda é preso em MT Ele era considerado foragido da Justiça e já havia sido condenado por um homicídio cometido em 2012

A Polícia Civil prendeu, nesse domingo (25), Anilton Ferreira da Silva, de 27 anos, suspeito de estuprar uma idosa de 61 anos em Poconé (a 102 km de Cuiabá).

De acordo com a polícia, o suspeito - que atende pelo apelido de "Pechincha" - era considerado foragido da Justiça por outros crimes cometidos em 2017.

O estupro da idosa ocorreu na tarde de sexta-feira (23), em uma fazenda no Pantanal. Após cometer o crime, o suspeito fugiu por uma região de mata.

Os policiais iniciaram as diligências em buscas do suspeito na região alagada do Pantanal, que culminou com a sua prisão por policiais da Delegacia de Poconé.

Contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e estupro ocorridos em dezembro do ano passado, em Poconé.

Anilton possui ainda várias passagens anteriores por roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo, além de ter sido condenado a quase 14 anos de prisão em regime fechado por um homicídio cometido em 2012. Ele foi a júri popular à revelia.