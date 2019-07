Suspeito Suspeito de furtar mais de R$ 4,5 mil em três casas e uma conveniência é indiciado Ele levou dinheiro, mercadorias, eletrônicos, relógio e outros objetos

Polícia Civil de Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande, indiciou um rapaz de 22 anos suspeito de cometer ao menos quatro furtos. Ele invadiu uma conveniência e residências, causando prejuízo superior a R$ 4.500. Além de mercadorias, levou um relógio avaliado em R$ 1 mil, uísque e televisão.

Segundo nota, o primeiro furto foi cometido no dia 25 de janeiro do ano passado, em uma conveniência localizada na Vila Alegre. Durante o crime, o autor furtou diversos produtos e ainda levou a gaveta do caixa da convivência com dinheiro, causando um prejuízo à vítima de aproximadamente R$ 3.500. O suspeito confirmou aos policiais ter entrado ao menos duas vezes no estabelecimento para furtar os produtos.

O segundo crime ocorreu no dia 24 de maio deste ano, ocasião em que ele invadiu residência localizada na Rua Guilhermina Esteves e, após arrombar a janela de um dos quartos, levou dois televisores e um relógio avaliado em aproximadamente R$ 1 mil. O relógio foi localizado pelos policiais nesta quinta-feira (18) e será restituído à vítima.

O terceiro furto ocorreu em no dia 3 de julho, na residência também localizada na Avenida Guilhermina Esteves, ocasião em que o rapaz arrombou uma das janelas e levou do local uma espingarda de pressão, garrafa de uísque, televisor e notebook. Durante investigações, foi recuperada a espingarda de pressão. Os investigadores continuam as buscas dos outros produtos furtados.

O último furto ocorreu em uma residência no bairro São João. No local, foi furtado um televisor e um aparelho de som. O aparelho de som teria sido encontrado pela Polícia Militar dias atrás durante, ocorrência envolvendo violência doméstica.

O suspeito foi indiciado e confessou os todos os crimes. Apurou-se ainda que no passado ele já teria cumprido pena pelo crime de tráfico. Ele deverá responder por furto qualificado, com pena máxima de 8 anos.