VEREADORA DO PSOL Suspeito de matar Marielle entrou em condomínio como visita do "seu Jair", no dia do crime Suspeito matar Marielle e o motorista Anderson em 14 de março de 2018, foi até o condomínio do agora presidente e entrou como visita de Bolsonaro, diz porteiro

Ronnie Lessa e Élcio Queiroz foram presos em março deste ano, um ano após o crime Foto: Reprodução/TV Globo

O principal acusado, o policial militar reformado, Ronnie Lessa e um segundo suspeito, Élcio Queiroz, apontados como executores de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, fizeram reunião no prédio em que morava o presidente da república, Jair Bolsonaro, no mesmo dia da execução, 14 de março de 2018, quando o carro da vereadora do PSOL foi emboscado e fuzilado no Rio de Janeiro.

A denúncia foi feita pelo Jornal Nacional, da TV Globo, onde consta que um porteiro que controlava a entrada do prédio no condomínio, Vivendas da Barra, onde Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro possuem apartamentos. Na ocasião, o JN detalha que o porteiro foi informado por Élcio, que desejaria ir à casa de Bolsonaro à época deputado federal. Os registros da Câmara dos Deputados, apontam que Bolsonaro estava em Brasília na data.

No livro de anotações, o porteiro registrou às 17h10 a entrada de Élcio como visitante, dizendo que iria a casa de número 58, no entanto, segundo as câmeras de segurança, Élcio foi até o apartamento de Lessa, no número 66.

Em depoimento, o porteiro contou que, nas duas vezes que ligou para a casa 58, foi atendido por um homem identificado como "Seu Jair".

O Supremo Tribunal Federal (STF) analisará o caso.

Lessa é acusado pela polícia de ser o autor dos disparos que mataram Marielle o seu motorista, Anderson Gomes; e Queiroz é suspeito de ser o motorista do carro que levava o matador. Os dois foram presos no dia 12 de março deste ano.

Segundo o Jornal Nacional, a citação do presidente no caso pode levar a investigação da morte de Marielle ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo fato de o presidente ter foro privilegiado. Representantes do Ministério Público do Rio que investigam o caso foram até Brasília no último dia 17 de outubro para consultar o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, sobre se poderiam continuar com a investigação. Eles, no entanto, ainda não obtiveram resposta.

Fonte:*Com FolhaPress. Com Veja.