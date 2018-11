Suspeito Suspeito de pelo menos 10 roubos em Dourados estão foragidos Assaltos variaram de dinheiro a motocicleta recuperada pela Polícia

Equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil de Dourados identificou nesta sexta-feira (23), dois homens suspeitos da prática de pelo menos 10 assaltos, em Dourados.

A informação é de que os primos, thiago de Quadra Santos, 31 anos e Thales Riquelme dos Santos, 21 anos, são procurados após fugirem de uma 'batida policial', na casa onde residem, no bairro Parque dos Coqueiros.

Segundo apuração do Dourados News, na quinta-feira (21), dois rapazes com as mesmas características de Thales e Thiago efetuaram roubo a uma loja na rua Cafelândia, levando R$ 254 reais.

Os policiais se deslocaram até a casa dos jovens, depois de receberem a informação e os dois conseguiram fugiram, porém, deixaram na residência, uma Honda Falcon roubada no dia 21 de novembro.

A mãe de um dos rapazes estava na casa e acabou detida e encaminhada à delegacia, autuada em flagrante pela receptação da motocicleta.

Outra informação divulgada pelos policiais foi de que existe uma quitinete nos fundos da casa, na qual os primos moravam juntos e onde foi encontrado um revólver calibre 32

*Com informações do Dourados News