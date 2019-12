Chapadão do Sul Suspeito furta duas lojas na madrugada e leva até drones em Chapadão do Sul Homem tentou virar a câmera para não ser filmado

Suspeito furtou duas lojas, na madrugada desta quinta-feira (12), ambas na Avenida Seis, no centro de Chapadão do Sul. Em um dos comércios, o homem levou dois drones e outros aparelhos eletrônicos.

Conforme o O Correio News, o suspeito entrou nas lojas arrombando as portas. Na segunda ação da madrugada, na mesma avenida, o homem tentou virar uma das câmeras de segurança, mas foi filmado.

As imagens da câmeras com o rosto do suspeito já foram entregues à polícia.